У Лахта Центра открыли световую инсталляцию с символами Петербурга

Новый арт-объект объединил главные достопримечательности города.

У Лахта Центра в Санкт-Петербурге открыли масштабную световую инсталляцию "Пульс города", объединившую архитектурные символы разных эпох, арт-объект будет работать на протяжении всего зимнего сезона.

Световая инсталляция "Пульс города" размещена на территории амфитеатра перед набережной Лахта Центра. В композицию вошли 11 архитектурных символов Санкт-Петербурга, представляющих как историческое, так и современное развитие города.

В одном ряду представлены Нарвские триумфальные ворота, Медный всадник, Исаакиевский собор, а также современные объекты, включая "Газпром арену" и сам "Лахта Центр". Отличительной особенностью арт-объекта стала динамическая подсветка. Модель башни "Лахта Центра" воспроизводит действующие световые сценарии небоскреба, включая новогоднее оформление в виде "елки" и подсветку в цветах российского триколора.

Программное обеспечение инсталляции автоматически меняет режим освещения каждые 30 минут. Всего предусмотрено шесть различных световых сценариев, которые сменяют друг друга в течение вечера. В пресс-службе небоскреба уточнили, что длина арт-объекта составляет 45 метров, а высота отдельных фигур достигает шести метров. Инсталляция установлена таким образом, чтобы быть доступной для обзора со ступеней амфитеатра.

Фото: Лахта Центр

