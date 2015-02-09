  1. Главная
Школьная система Петербурга увеличилась на 25 тысяч учеников за год
Сегодня, 22:28
Количество учащихся продолжает расти.

За последний год количество школьников в Санкт-Петербурге выросло на 25 тысяч, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По её словам, 1 сентября в городе открылись 27 новых школ. В целом за последние годы было построено более 120 школ и 250 детских садов. Ежегодный прирост учащихся традиционно составляет около 20 тысяч человек, в 2025 году — 25 тысяч.

"Нам всё время рассказывают, что вот-вот начнётся демографический спад. Может быть, он где-то есть, но в системе образования мы до сих пор наблюдаем рост количества учеников. Поэтому школы приходится строить очень активно".

Ирина Потехина, вице губернатор

Мэрия города продолжает программу строительства учебных заведений и детских садов для обеспечения растущего спроса на образовательные места.

Фото: Piter.TV

