Астрономическая башня в Пушкине ожила благодаря инициативе школьников

Школьники Пушкина помогли возродить историческую астрономическую башню для науки.

В Пушкине торжественно открыли образовательное пространство "Перспектива" на базе восстановленной астрономической башни. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Инициатива учеников школы №500, победивших в конкурсе "Твой Бюджет в школах", стала ключевой для реализации проекта.

В пространстве работают обсерватория, библиотека и кабинет биологии. В обсерватории проходят практические занятия по астрономии и метеорологии. Библиотека стала домом проектно-исследовательского клуба "Вселенная 5.0.0", а кабинет биологии — лабораторией "Вселенная 5.0.0_ PRO-жизнь" для мастер-классов и образовательных фильмов.

По словам губернатора Петербурга, проект демонстрирует интерес молодежи к науке и подготовке новых специалистов в области астрофизики и ракетостроения.

Фото: пресс-служба Смольного