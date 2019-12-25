Водитель сбивший мать и двойняшек в Пушкине отпущен под ограничения

Суд избрал меру пресечения пенсионеру, который на тротуаре сбил женщину и двух десятилетних девочек-близняшек. Фигуранта отпустили под ограничения.

В Пушкинском районе Петербурга суд избрал меру пресечения 79-летнему водителю, сбившему семью на тротуаре. ДТП произошло 19 марта на улице Оранжерейной, где пенсионер наехал на женщину и ее дочерей-двойняшек. В тот день девочкам исполнилось 10 лет. Пострадавших экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию. Сам водитель отделался легкими ушибами.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, обвинение мужчине предъявили 20 марта. Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения, и суд удовлетворил это требование. Возражений от сторон не поступило.

Фигуранту назначены ограничительные меры. Ему запрещено управлять транспортными средствами, а также покидать пределы Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, пенсионер обязан являться по вызовам следователя и в суд.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга