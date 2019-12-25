В СПбГУ не подтвердили переход на дистанционный формат обучения

Руководство СПбГУ опровергло сообщение о переходе на дистанционный формат обучения. Информация об этом появилась в разделе сайта университета "Виртуальная приемная".
Первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова отметила, что вопрос о необходимости перевода обучения в дистанционный формат обсуждался, однако принят с 12 октября все же не был.
По состоянию на 7 октября 2020 года в СПбГУ на обучение в дистанционной форме переведены 63 учебные группы.
Фото: Википедия / NSmirnova
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