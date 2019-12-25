Врач перечислил заболевания, при которых теряется обоняние

Не нужно сразу думать, что это коронавирус.

Больные перестают чувствовать запахи не только при коронавирусной инфекции. В каких еще случаях может произойти потеря обоняния, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Также обоняние сначала снижается, а потом совсем пропадает при остром или хроническом рините. При ОРЗ тоже может пропасть обоняние, но оно вернется гораздо быстрее, чем при коронавирусе.

Однако в нынешней ситуации при потере обоняния врач порекомендовал исключить коронавирус и только потом назначать лечение. Делать это должен медик, не стоит заниматься самолечением.

В августе ученые сравнили потерю обоняния при COVID-19 и обычной простуде.

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