  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Врач перечислил заболевания, при которых теряется обоняние
Сегодня, 11:20
2033
nastya960

Врач перечислил заболевания, при которых теряется обоняние

0 0

Не нужно сразу думать, что это коронавирус.

Больные перестают чувствовать запахи не только при коронавирусной инфекции. В каких еще случаях может произойти потеря обоняния, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Также обоняние сначала снижается, а потом совсем пропадает при остром или хроническом рините. При ОРЗ тоже может пропасть обоняние, но оно вернется гораздо быстрее, чем при коронавирусе.

Однако в нынешней ситуации при потере обоняния врач порекомендовал исключить коронавирус и только потом назначать лечение. Делать это должен медик, не стоит заниматься самолечением.

В августе ученые сравнили потерю обоняния при COVID-19 и обычной простуде.

Фото: pixabay

Теги: корнавирус, обоняние, орви, орз
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии