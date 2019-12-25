Еще 360 жителей Ленобласти получили положительный тест на ковид за минувшую среду

Заболеваемость в области постепенно снижается.

За минувшую среду, 8 декабря, в Ленинградской области заразилось коронавирусом еще 360 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Нынешний показатель на 3 случая меньше, чем в днем ранее. Заболеваемость в области постепенно снижается. За прошедшую среду новые случая заражения коронавирусной инфекцией были выявлены во всех районах Ленобласти.

Так, в Киришах положительный тест на ковид получили 24 человека. Во Всеволожске, Гатчине, Тихвине – по 20 новых больных, в Выборге - 17, в Лодейном Поле – 13, в Сертолово – 11. В Сланцах и Пикалево – по 10. Кингисепп, Тосно, Кудрово – по 8, Волхов, Подпорожье, Мурино – по 7 человек.

Ранее в Петербурге за сутки увеличилось число госпитализированных пациентов с COVID-19. В настоящее время в больницах находятся 5 808 человек (свободно 42% инфекционных коек): 564 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 311 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 132 человека.

Фото: Piter.tv