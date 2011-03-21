В Петербурге за сутки увеличилось число госпитализированных пациентов с COVID-19

за сутки с коронавирусом госпитализирован 391 человек (накануне – 351 человек).

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 9 декабря. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализирован 391 человек (накануне – 351 человек), а выписаны 436 человек.

В настоящее время в больницах находятся 5 808 человек (свободно 42% инфекционных коек): 564 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 311 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 132 человека, в "Заре" – 387 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 21 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 27 476 человек.

При этом в городе на протяжении нескольких дней снижается суточное число заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 2 111 человек (накануне – 2 209 человек), выздоровели – 2 961 человек и 54 человека не победил вирус.

Фото: Piter.TV