За сутки с коронавирусом госпитализировали чуть более 350 петербуржцев

В настоящее время в больницах находятся 5 888 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 8 декабря. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализирован 351 человек, а выписаны 355 человек.

В настоящее время в больницах находятся 5 888 человек (свободно 41% инфекционных коек): 570 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 312 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 135 человек, в "Заре" – 376 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 35 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 27 764 человека.

При этом в Петербурге вновь уменьшилось суточное число заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 2 209 человек (накануне – 2 381 человек), выздоровели – 3 527 петербуржцев и 49 человек не победил вирус.

Фото: Piter.TV