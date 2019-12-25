В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2 381 человек

В Петербурге уменьшилось суточное число заболевших коронавирусом. Но при этом город по-прежнему находится на втором месте среди городов России. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
За сутки ковидом заболели 2 381 человек (накануне – 2 412 человек), выздоровели – 3 836 петербуржцев и 51 человек не победил вирус.
С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 804 664 человека, победили вирус 744 218 человек и 26 604 человека скончались из-за коронавируса.
Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Уже завершили цикл вакцинации от COVID-19 более 2,3 млн человек. Губернатор города Александр Беглов заявил, что запаса вакцины в Петербурге хватит до Нового года.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Заранее большое человеческое спасибо.