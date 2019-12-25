Беглов заявил, что запаса вакцины в Петербурге хватит до Нового года

В городе ожидается новая масштабная поставка.

Петербург обеспечен запасом вакцины от коронавируса до конца текущего года. Такое заявление сделал губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России".

Он рассказал, что три недели подряд в Петербурге ежедневно вакцинируются более 30 тысяч жителей. Градоначальник заявил о важности сохранить набранный темп прививочной кампании.

Благодаря федеральному центру в ближайшее время в город завезут новую масштабную партию вакцины – 554 тысячи доз.

При условии, если в Петербурге ежедневно будут вакцинировать около 40 тысяч человек, город сможет достичь коллективного иммунитета к середине января, отметил Беглов. Сегодня же коэффициент распространения коронавируса в Северной столице вновь поднялся выше единицы, поэтому эпидемиологическая ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Ранее в Петербурге завершили цикл вакцинации от COVID-19 более 2,3 млн человек.

Фото: Piter.TV