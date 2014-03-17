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В Петербург поступят вакцины от бешенства для кошек
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В Петербург поступят вакцины от бешенства для кошек

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Вакцины поступили на Петербургскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных.

В Петербурге закончится нехватка вакцин от бешенства для кошек. Об этом рассказал депутат городского парламента Андрей Рябоконь 3 июня. 

Вакцины поступили на Петербургскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных, их скоро доставят в структурные подразделения. Ранее стало известно о дефиците вакцин. 

Владельцам питомцев предлагали встать в очередь из-за отсутствия импортных и отечественных вакцин. Проблемы были и у поставщиков. Надеемся, что в ближайшее время проблема с вакцинацией кошек будет решена. 

Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга

Специалисты отмечали, если вакцины и будут, то от отечественных производителей. "Биофел", которым владельцы кошек вакцинировали своих питомцев для выезда за рубеж, посоветовали не ждать. 

Фото: pxhere 

Теги: бешенство, вакцинация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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