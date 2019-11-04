В Петербурге больше нет вакцин от бешенства для кошек

По словам специалистов, если вакцины и будут, то от отечественных производителей.

В ветеринарных клиниках Петербурга закончились вакцины от бешенства для кошек. Поставить ежегодную прививку в государственных учреждениях не получится как минимум до конца мая, пишет "Фонтанка" 12 мая.

По словам специалистов, если вакцины и будут, то от отечественных производителей. "Биофел", которым владельцы кошек вакцинировали своих питомцев для выезда за рубеж, посоветовали не ждать. Похожая ситуация и в частных клиниках: в них предлагают записаться в лист ожидания.

В Ленобласти кошачьи вакцины есть, в наличии только "Мультифел", в частных предлагают и импортный препарат "Филоцел", но там нет компонента против бешенства.

Ранее на Piter.TV: вакцинация питомцев от бешенства пройдет в Петербурге перед дачным сезоном.

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