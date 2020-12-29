Вакцинация питомцев от бешенства пройдет в Петербурге перед дачным сезоном

Город заботится о здоровье своего пушистого населения: в Северной столице зарегистрировано порядка трехсот тысяч собак и миллиона кошек.

Сегодня на территории петербургской городской ветеринарной службы, расположенной по адресу улица Вторая Жерновская, дом 46, состоится бесплатное мероприятие по вакцинации домашних собак. Акция направлена на повышение осведомленности владельцев о значимости профилактических мер, защищающих питомцев от различных инфекционных заболеваний, в частности, от смертельно опасного вируса бешенства. Данная информация была предоставлена пресс-службой администрации Петербурга.

Губернатор региона Александр Беглов отметил важность заботы о благополучии городских животных. По поручению Президента РФ, правительство страны планирует создание специализированного центра, занимающегося вопросами грамотного содержания и обращения с животными. Город активно поддерживает инициативы по защите животных: функционирует специальный совет при правительстве, занимающийся проблемами животного мира. Только за последние годы обустроены десятки специализированных площадок для прогулок и тренировок четвероногих друзей горожан.

Город заботится о здоровье своего пушистого населения: в Северной столице зарегистрировано порядка трехсот тысяч собак и миллиона кошек. Во время массовой прививочной кампании владельцы смогут сделать своим любимцам бесплатные инъекции, защищающие от распространенных вирусных инфекций и опасных заболеваний вроде лептоспироза. Животные также получат идентификационные микрочипы и официальные регистрационные свидетельства.

Эффективность проведенных ранее вакцинаций позволила сохранить ситуацию стабильной на протяжении последних сорока лет — случаев заражения животных бешенством зафиксировано не было. Современные отечественные препараты отвечают высоким международным требованиям безопасности и эффективности.

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