В Петербурге завершили цикл вакцинации от COVID-19 более 2,3 млн человек

Напомним, в конце сентября в городе увеличили план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 6 декабря. Согласно документу, более 2,3 млн человек завершили цикл вакцинации от ковида.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 2 146 662 человека, а 2 321 801 человек полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привились 5 720 человек, вторично вакцинировались 10 161 петербуржец.

Также в конце ноября в России зарегистрировали вакцину для детей "Спутник М". Двухкомпонентная вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Она, как и "Спутник V", вводится с интервалом 21 день. Разработкой препарата занимались специалисты НИЦ имени Гамалеи. Петербургские подростки смогут вакцинироваться в детских поликлиниках.

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