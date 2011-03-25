Петербургские подростки смогут вакцинироваться в детских поликлиниках

Вакцина для детей и подростков поступит после новогодних праздников.

В понедельник, 6 декабря, начальник отдела организации медпомощи матерям и детям городского комитета по здравоохранению Яна Панютина сообщила, что в Петербурге готовятся к детской вакцинации. Сделать прививку смогут дети 12-17 лет.

По словам Панютиной, вакцину "Спутник М" ожидают в начале следующего года после праздников. Вероятно, пункты для вакцинации детей откроют в детских поликлиниках. Подростки могут привиться в добровольном порядке. Помимо этого, учитывать будут мнение детей старше 15 лет.

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит уточнила, что детей вакцинируют от коронавируса и в других странах. Например, в США прививают с пяти лет, в Израиле, Европе – с 12 лет, в Китае – с 3 лет.

В обществе сложился миф, что дети не болеют COVID-19. Дети болеют и тяжело болеют. За это время мы пролечили более 600 детей, у нас были дети и на ЭКМО. отметил ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов

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