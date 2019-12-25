В Петербурге на коронавирус начнут тестировать беременных

Такое распоряжение выпустил Комитет по здравоохранению города.

Комитет по здравоохранению Петербурга расширил список тех, кого в обязательном порядке будут тестировать на коронавирус. В одну из категорий попали будущие мамы. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Согласно новому распоряжению, кроме беременных обязательное лабораторное обследование на COVID-19 должны будут пройти все горожане старше 65 лет, обратившиеся за помощью с симптомами респираторного заболевания, онкологические больные и больные, находящиеся на диализе.

Также в список попали вернувшиеся из-за границы россияне с признаками респираторных заболеваний, люди, контактировавшие с больными COVID-19, и пациенты с диагнозом "внебольничная пневмония".

Кроме того, раз в неделю будут проверять медработников, имеющих риски инфицирования коронавирусом.

В настоящий момент тесты на COVID-19 проводят восемь лабораторий, вскоре их число вырастет до 20.

Ранее были названы способы уберечь детей от стресса в условиях коронавируса.

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