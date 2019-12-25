В МЧС поделились советами, которые помогут родителям в общении с детьми во время самоизоляции.

Названы способы уберечь детей от стресса в условиях коронавируса. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на информацию от представителей МЧС России. Спасатели рекомендовали родителям ограничивать количество сведений, которые получают несовершеннолетние в период нахождения на самоизоляции. Взрослым не стоит высказывать свое беспокойство относительно ситуации с распространением инфекции по стране. Однако держать ребенка в неведении также не будет хорошим способом уберечь его от проблем. Ребенку следует рассказать о ситуации с COVID-19, чтобы он понимал, что находится в безопасности и понимал происходящее.

Психологи советуют родителям отвечать на вопросы ребенка простыми и понятными ему словами. При этом следует сохранять спокойствие. В условиях постоянного нахождения ребенка дома, ему нужно помочь составить личный распорядок дня. В нем следует указать время, которое будет отведено на учебу, а также на любимые занятия.

Напомним, что дистанционное обучение в школах России возобновилось с 6 апреля. Ученики продолжили заниматься после недельных каникул. В Минпросвещения отметили, что режим работы образовательных учреждений будет определять местное руководство.

Петербургские родители в шоке от организации дистанционного обучения в школе.