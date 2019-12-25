Петербургские родители в шоке от организации дистанционного обучения в школе

Большинство пришло к выводу, что наша система образования не готова к такому формату.

В петербургских школах прошли два дня дистанционного обучения. Родители учеников остались в шоке от происходящего. Об этом пишет gazeta.spb.ru.

Глава РОД "Петербургские родители" и президент фонда "Дети ждут" Лада Уварова назвала главные проблемы на сегодняшний день: нехватка компьютеров, сбои в работе обучающих сайтов, невозможность школьника сосредоточиться на новом формате и плохо организованных процесс. Уварова заявила, что с нагрузкой не справляются порталы "Российская электронная школа" (РЭШ), "Учи.ру" и "ЯКласс". Школьники жалуются, что они постоянно зависают.

Также родителям не нравится, что их детей заваливают заданиями без предварительного изучения материала. По факту речь идет не об обучении, а о самостоятельной работе. Кроме того, многие родители сами продолжают работать удаленно, поэтому не имеют возможности тщательно следить за учебой детей. Большинство сходится на том, что наша система образования не готова к переходу на дистанционное обучение, где создается лишь видимость организации процесса.

Ранее в Смольном попросили поделиться техникой с детьми без компьютеров.

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