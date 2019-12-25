В Смольном попросили поделиться техникой с детьми без компьютеров

Они нужны детям для обучения.

С 6 апреля у школьников начинается дистанционное обучение. Обучающимся нужно будет взаимодействовать с учителями в электронном формате, а также работать с учебниками. Однако компьютеры есть не у всех.

По словам вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной в эфире телеканала "Санкт-Петербург", на данный момент компьютеров нет у 16904 детей.

В связи с этим представительца Смольного попросила поделиться планшетами тех, у кого их несколько. Дело в том, что представители бизнеса были готовы профинансировать покупку техники, однако такого количества планшетов в продаже нет. После прошлого обращения Ирины Потехиной властям Петербурга помогли приобрести более 4 тыс. планшетов. Таким образом, без необходимой техники около 12 тыс. детей. Школьники будут пользоваться ими на время дистанционного обучения.

Всего обучение начнется у полмиллиона школьников.

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