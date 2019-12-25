У 3% петербургских школьников нет компьютеров

При этом им предстоит обучаться дистанционно.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала о том, что у около 3% школьников Северной столицы нет компьютеров. Об этом политик сообщила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Это составляет около 15 тыс. человек, что, по-мнению Потехиной, достаточно серьезно. При этом компьютер будет необходим ребятам для дистанционного обучения, которое начнется через полторы недели.

Вице-губернатор рассказала, что делать в этом случае. Родители школьника могут обратиться к классному руководителю, так как у некоторых учебных учреждений есть планшеты, которые они могут одолжить на бесплатной основе. Кроме того, Ирина Потехина попросила поделиться планшетами со своими одноклассниками тех, у кого их несколько. Также в Смольном надеются привлечь к покупке техники для школ представителей бизнеса.

Дистанционное обучение применяется в Петербурге с 2009 года, однако стало особенно востребованно в период распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что обучение начнется не с 30 марта, а с 6 апреля.

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