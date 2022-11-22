В Петербурге запускают социальную ипотеку

Благодаря новой мере поддержки, в рамках жилищных программ будет возможно приобрести квартиры в домах, вошедших в программу "Доступное жилье".

На прошлой неделе Смольный утвердил закон, разрешающий направлять средства маткапитала на добровольное медицинское страхование ребёнка, а также дающий начало социальной ипотеки для горожан. О последнем направлении поддержки рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе традиционного радиообращения.

Социальная ипотека будет доступна петербуржцев, стоящих в очереди на получения жилья. Благодаря мере, в рамках жилищных программ будет возможно приобрести квартиры в домах, вошедших в программу "Доступное жилье". Если гражданину не хватит собственных средств и помощи властей, он сможет оформить льготный ипотечный заём по ставке 8,% годовых на срок до 10-ти лет.

По словам градоначальника, в адресном перечне программы "Доступное жилье" доступны дома в центре города, прошедшие работы по капитальному ремонту. Поскольку квартиры продаются с полной чистовой отделкой, заселиться можно будет сразу после заключения договора.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть обогнала Петербург по количеству проданных квартир в новостройках.

Фото: Piter.TV