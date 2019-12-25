Ленобласть обогнала Петербург по количеству проданных квартир в новостройках

Загородная недвижимость привлекает покупателей более низкой стоимостью.

В сентябре текущего года квартиры покупали чаще в Ленобласти, чем в Петербурге. Об этом пишет РБК 9 октября.

Речь идет о жилплощадях в новостройках. В целом, количество продаж и сумма выручки застройщиков выросли и по области, и в Северной столице.

В Ленобласти за предыдущий месяц купили 2612 квартир и апартаментов, что больше на 25%, чем в августе. Выручка девелоперов составила 16 млрд рублей.

Загородная недвижимость привлекает покупателей более низкой стоимостью, отмечают эксперты. Однако из-за роста ипотечных ставок и ужесточения требований к выдаче кредитов с 1 октября спрос на жилье может уменьшиться.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в сентябре в эксплуатацию ввели 292 тыс. "квадратов" жилья.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)