Природное явление украшало небо в ночь на 18 августа.

Ночью с 17 на 18 августа жители Петербурга и Ленобласти наблюдали северное сияние. Об этом они рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Природное явление украсило небо над Гатчинским, Кингисеппским, Приозерским, Всеволожским, Лужским, Выборгским районами региона. Кроме того, сияние заметили в Курортном и Выборгском районах Северной столицы.

Легкое и нежное, перламутровое сияние оставили на земном небе уходящие в космос потоки солнечной плазмы. Сияло высоко, почти над головой, но не ярко, а плавно и нежно. Чуть различались розовые тона, переливы к почти белым оттенкам. Екатерина Стрельникова, соавтор tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова)

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное