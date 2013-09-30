В Генплан Петербурга введён транспортный обход через ЗСД

В Генплан Петербурга внесён проект транспортного обхода исторического центра города через ЗСД. Об этом сообщил губернатор Северной столицы в своём Telegram.
Согласно планам, движение будет перенаправлено на главную скоростную магистраль, а также на набережные Обводного канала и правобережные дороги Невы. Таким образом предполагается избавить центральную часть Петербурга от пробок.
Также градоначальник подчеркнул, что в Петербурге готовятся представить систему вылетных магистралей для сокращения пробок.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге анонсировали строительство 89 станций метро.
Фото: Piter.TV
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