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В Генплан Петербурга введён транспортный обход через ЗСД
Сегодня, 9:47
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В Генплан Петербурга введён транспортный обход через ЗСД

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Таким образом предполагается разгрузить движение в историческом центре города.

В Генплан Петербурга внесён проект транспортного обхода исторического центра города через ЗСД. Об этом сообщил губернатор Северной столицы в своём Telegram. 

Согласно планам, движение будет перенаправлено на главную скоростную магистраль, а также на набережные Обводного канала и правобережные дороги Невы.  Таким образом предполагается избавить центральную часть Петербурга от пробок. 

Также градоначальник подчеркнул, что в Петербурге готовятся представить систему вылетных магистралей для сокращения пробок.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге анонсировали строительство 89 станций метро.

Фото: Piter.TV

Теги: генплан города, зсд, санкт-петербург, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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