В Генплан Петербурга введён транспортный обход через ЗСД

Таким образом предполагается разгрузить движение в историческом центре города.

В Генплан Петербурга внесён проект транспортного обхода исторического центра города через ЗСД. Об этом сообщил губернатор Северной столицы в своём Telegram.

Согласно планам, движение будет перенаправлено на главную скоростную магистраль, а также на набережные Обводного канала и правобережные дороги Невы. Таким образом предполагается избавить центральную часть Петербурга от пробок.

Также градоначальник подчеркнул, что в Петербурге готовятся представить систему вылетных магистралей для сокращения пробок.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге анонсировали строительство 89 станций метро.

Фото: Piter.TV