В Петербурге анонсировали строительство 89 станций метро

Проект Генплана рассчитан до 2040 года с прогнозом до 2050 года.

Новый Генплан Санкт-Петербурга по развитию общественного транспорта, проект которого сейчас вынесен на общественное обсуждение, предусматривает строительство почти 90 станций метро. Об этом на своей официальной странице в "ВКонтакте" рассказал глава города Александр Беглов.

Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь. Александр Беглов

Помимо этого планируется построить новые трамвайные линии. Также власти хотят "встроить" в систему городского транспорта пригородные электрички.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Проект Генплана рассчитан до 2040 года с прогнозом до 2050 года. Действующий Генеральный план был утвержден в 2005 году.

В конце июля на строящейся станции метро "Юго-Западная" завершили проходку.

Фото: Piter.tv