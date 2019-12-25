На строящейся станции метро "Юго-Западная" завершили проходку

Также уже начаты работы по соединению центрального зала с натяжной камерой и наклонным ходом.

На Красносельско-Калининской линии возведен последний из трех станционных тоннелей "Юго-Западной". "Метрострой Северной Столицы" полностью завершил проходку станционного комплекса. Об этом со ссылкой на "Метрострой Северной столицы" сообщил Peterburg2.

Метростроители окончили горнопроходческие работы на правом станционном тоннеле диаметром 8,5 м. По нему впоследствии пойдут поезда. Также компании предстоит сооружение проходов из центрального тоннеля к боковым – по ним пассажиры будут попадать на посадочные платформы. Всего таких проемов 15, в том числе три служебных.

Также уже начаты работы по соединению центрального зала с натяжной камерой и наклонным ходом.

Фото: Метрострой Северной Столицы