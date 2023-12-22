Вагоны на "зелёной" ветке метро Петербурга обновят за 34 млн рублей

В рамках госзакупки планируется обновить вагоны серии "Нева", на которые в настоящее время отсутствуют запчасти из-за санкций.

Стало известно о планах по обновлению вагонов на "зелёной" ветке петербургской подземки. Соответствующий тендер с начальной ценой ценой контракта уже был объявлен ГУП "Петербургский метрополитен".

В рамках госзакупки планируется обновить вагоны серии "Нева", на которые в настоящее время отсутствуют запчасти из-за санкций. Подрядчику предстоит заниматься обновлением тормозной системы, системы управления и оборудования в кабине машиниста. Документация должна быть подготовлена к 16 сентября 2024 года.

Добавим, что серия "Нева" является локализованной версией чешских поездов марки Škoda. Всего за период с 2012 по 2019 годы, согласно данным Петербургского метрополитена, было произведено 54 вагона серии 81-556/557/558.

Ранее мы сообщили о том, что после сбоя в метро Петербурга банк вернет деньги держателям "Единой карты петербуржца".

Фото: Piter.TV