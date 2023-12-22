После сбоя в метро Петербурга банк вернет деньги держателям "Единой карты петербуржца"

Отмечается, что переплатившим за проезд горожанам необходимо отследить поступление на карту 23 рублей.

Держателям "Единой карты петербуржца" вернут деньги после сбоя в оплате проезда в метрополитене 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" 13 февраля.

Банком-эквайером проведен анализ операций, по которым были неправильно списаны денежные средства. С 13.02.2024 банком-эквайером проводятся операции по возврату излишне списанных средств без обращений пассажиров, автоматически. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Отмечается, что переплатившим за проезд горожанам необходимо отследить поступление на карту 23 рублей. В случае, если деньги не придут в течение 1-2 дней, можно обратиться в ПАО "Банк "Санкт-Петербург".

Напомним, о сбое рассказали пассажиры, которые пользовались станциями "Пролетарская" и "Петроградская". Они заплатили 70 рублей вместо привычных 47 рублей.

Фото: Piter.TV