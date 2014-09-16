Метрополитен Петербурга разработает план действий при сбоях оплаты

Для устранения ошибок специалисты обновили программное обеспечение.

Жители Петербурга в последние месяцы сталкивались с проблемами при входе в метро. Турникеты не принимали оплату банковскими картами и не реагировали на бесконтактные способы.

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев сообщил, что источник перебоев заключался в нарушении правил обмена данными между СПб ГКУ "Организатор перевозок" и ГУП "Петербургский метрополитен". Для устранения ошибок специалисты обновили программное обеспечение турникетов и внесли изменения, которые должны снизить риск повторения подобных ситуаций.

Проблемы возникали и с электронными сервисами. На станции "Горьковская" вечером пассажиры не могли пройти по виртуальному билету, так как приложение не формировало QR-код. Цивилев подчеркнул, что для надежности необходимо внедрить дополнительный инструмент, например постоянный код, который позволит воспользоваться проездом даже при слабом интернет-сигнале.

В ответ на обращение депутата представители метрополитена заверили, что в случае серьезных сбоев готовы обеспечивать свободный проход пассажиров. Сейчас специалисты совместно с "Организатором перевозок" разрабатывают четкие инструкции и сценарии реагирования на внештатные ситуации. По плану документ представят до 31 октября 2025 года, чтобы система могла работать более стабильно.

