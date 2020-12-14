Строительство двух новых веток метро в Петербурге опять перенесли

Строительство новых станций метро в Петербурге снова перенесли. Новое допсоглашение дирекции транспортного строительства и "Метростроя" с конца года широко не освещали, сообщила "Фонтанка".
Таким образом, в новых документах от конца 2020 года стоит иная дата завершения строительных работ: 15 декабря 2024. Сроки изменили из-за уменьшения лимитов бюджетных обязательств.
Смольный переносит строительство продолжения Правобережной ветки и Красносельско-Калининской линии уже не первый раз. Оранжевая и коричневая ветки должны были быть сданы еще в 2019 году, но тогда окончание работ перенесли на 2022 год.
Ранее мы писали, что ответственным за "Метрострой Северной столицы" станет КРТИ.
Фото: Piter.TV
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