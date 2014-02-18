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Ответственным за "Метрострой Северной столицы" станет КРТИ
Сегодня, 18:08
175
smirenny

Ответственным за "Метрострой Северной столицы" станет КРТИ

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Проект постановления опубликовали на сайте Смольного.

В среду, 3 февраля, на сайте Смольного опубликовали проект постановления, согласно которому интересы правительства города в "Метрострое Северной столицы" теперь будет представлять комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернатор Петербурга Евгения Елина. КРТИ будет представлять интересы города на общем собрании акционеров и совете директоров в новой метростроительной компании. 

 В декабре 2020 года Смольный и компания ВТБ подписали соглашение, по которому в собственность города переходят 65% АО "Метрострой Северной столицы". Новая компания сохранит квалифицированный персонал и производственную базу. 

Ранее мы писали, что экс-глава "Петроэлектросбыта" стала директором "Невского экологического оператора".

Фото: Piter.TV

Теги: крти, метрострой северной столицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Горичева Ирина
Сегодня 19:36

Умoляю, пoмогите нaм! Hедавно мнe пpишлось пoхоронить cупруга, кoторый пoследние нeсколько лeт пpожил инвaлидом в pезультате ДТП. Bсе имeющиеся нa тoт мoмент дeньги я пoтратила нa eго пoхороны, a жили мы тoлько нa eго пoсобие. Cейчас я вынyждена хoть кaк-тo бoроться зa cвою жизнь и зa жизнь двyх cвоих мaленьких дeток, пoтому чтo y нaс нeт дeнег дaже нa eду. Мы не ели уже несколько дней... Квaртиру мы cнимаем, и eсли нe зaплатим, нaс пpосто вышвыpнут нa yлицу, пoтому чтo xозяину нeважно, eсть y мeня дeньги или нeт. Eсли eсть cреди людeй дoбрые и нeравнодушные, cпасите нaши дyши! Kарта cбер 2202 2019 0902 8082, мoе имя Иpина. Мы бyдем мoлиться зa кaждую кoпейку, кoторую вы cможете пoжертвовать. Здоровья вам и всего наилучшего!

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