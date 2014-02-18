Ответственным за "Метрострой Северной столицы" станет КРТИ

Проект постановления опубликовали на сайте Смольного.

В среду, 3 февраля, на сайте Смольного опубликовали проект постановления, согласно которому интересы правительства города в "Метрострое Северной столицы" теперь будет представлять комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернатор Петербурга Евгения Елина. КРТИ будет представлять интересы города на общем собрании акционеров и совете директоров в новой метростроительной компании.

В декабре 2020 года Смольный и компания ВТБ подписали соглашение, по которому в собственность города переходят 65% АО "Метрострой Северной столицы". Новая компания сохранит квалифицированный персонал и производственную базу.

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Фото: Piter.TV