В Петербурге отремонтировали более восьми километров дорог, входящих в опорную сеть

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Петербурге привели в нормативное состояние более восьми километров дорог, входящих в опорную сеть. Об этом сообщил городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры 8 октября.
В Колпинском районе обновили отрезок Петрозаводского шоссе протяженностью 4,5 километра. Он расположен от дома 10 до границы с Ленинградской областью. В Пушкинском районе отремонтировали четырехкилометровый участок Петербургского шоссе – от Витебского проспекта до Пулковского шоссе.
Опорная сеть – дорожный каркас транспортной системы России, который представлен трассами федерального и регионального значения.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отремонтировали три километра проспекта Металлистов.
Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга
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