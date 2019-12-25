В Петербурге отремонтировали более восьми километров дорог, входящих в опорную сеть

Речь идет об объектах в Колпинском и Пушкинском районах.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Петербурге привели в нормативное состояние более восьми километров дорог, входящих в опорную сеть. Об этом сообщил городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры 8 октября.

В Колпинском районе обновили отрезок Петрозаводского шоссе протяженностью 4,5 километра. Он расположен от дома 10 до границы с Ленинградской областью. В Пушкинском районе отремонтировали четырехкилометровый участок Петербургского шоссе – от Витебского проспекта до Пулковского шоссе.

Опорная сеть – дорожный каркас транспортной системы России, который представлен трассами федерального и регионального значения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отремонтировали три километра проспекта Металлистов.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга