  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экс-глава "Петроэлектросбыта" стала директором "Невского экологического оператора"
Сегодня, 12:19
152
nadezhda_sib

Экс-глава "Петроэлектросбыта" стала директором "Невского экологического оператора"

0 0

Организация будет реализовывать единую для двух субъектов концепцию обращения с отходами.

Ленинградская область и Санкт-Петербург зарегистрировали АО "Невский экологический оператор", которое разработает и реализует единую для двух субъектов концепцию обращения с отходами. Об этом 20-го января сообщила пресс-служба правительства области.

Компания займется синхронизацией региональных территориальных схем по обращению с отходами, разработкой совместных инвестиционных программ для строительства современных комплексов по сортировке и переработке отходов, а также актуализацией ранее заключенных соглашений в сфере обращения с ТКО между регионами. 

В состав АО вошли ПАО "Интер РАО" и Банк ВТБ. Управлять организацией будет Екатерина Горшкова, которая ранее возглавляла "Петроэлектросбыт".

Напомним, в августе 2020-го года Александр Беглов заявил о создании агломерации, состоящей из Петербурга и Ленобласти. Регионы планируют совместное развитие в области внутреннего туризма, дорожно-траспортной сферы и культуры. В конце прошлого года уже были предприняты первые шаги. Так, например, регионы объединили права льготного проезда на транспорте. 

Фото: pixabay.com

Теги: агломерация, отходы, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии