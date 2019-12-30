Губернатор Петербурга заявил о создании агломерации с Ленобластью

Город и область имеют много общего, считает Александр Беглов.

В четверг, 20 августа, в Доме правительства Ленинградской области проходит заседание Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области с участием губернаторов. Александр Беглов подтвердил свои намерения по созданию агломерации.

Два самостоятельных региона ― одна агломерация. такой девиз озвучил губернатор Петербурга.

По словам градоначальника, когда город и область вместе, "они становятся интересны". Речь идет о каких-либо инвестиционных проектах. Также быстрее решаются вопросы. В качестве примера Беглов привел ситуацию с полигоном "Красный Бор", который передали в федеральную собственность.

Объединившись, Петербург и Ленобласть станут второй по численности населения и экономической мощи агломерацией. Регионы планируют совместное развитие в области внутреннего туризма, дорожно-траспортной сферы и культуры.

О начале процесса по налаживанию партнерских отношений объявили в июле прошлого года.