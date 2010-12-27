Петербург и Ленобласть налаживают партнерские отношения

Власти решили объединить усилия для развития региона.

Во вторник, 16-го июля, в Смольном состоялось заседание Координационного совета Петербурга и Ленобласти в сфере социально-экономического развития. На нем объявили о начале процесса по налаживанию партнерских отношений. Город и область планируют объединить усилия для дальнейшего развития региона. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

На заседании обсудили проблему приграничных территорий, в том числе садоводств, нехватку транспортной и инженерной инфраструктуры, вопросы водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и медицинского обслуживания. На повестке дня также встал вопрос о развитии транспортной инфраструктуры в Кудрово, Мурино, Новом Девяткино. Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Кудрово планируют провести трамвайную линию и открыть станцию метро.

Власти отметили, что теперь Петербург и Ленобласть - это единая агломерация, партнеры, а не конкуренты.

Также Piter.TV сообщил о том, что за перемещениями жителей Ленобласти будут следить с помощью мобильных операторов.

Фото: vk.com/kudrovo24