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Петербург и Ленобласть налаживают партнерские отношения
Сегодня, 15:23
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Петербург и Ленобласть налаживают партнерские отношения

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Власти решили объединить усилия для развития региона.

Во вторник, 16-го июля, в Смольном состоялось заседание Координационного совета Петербурга и Ленобласти в сфере социально-экономического развития. На нем объявили о начале процесса по налаживанию партнерских отношений. Город и область планируют объединить усилия для дальнейшего развития региона. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города. 

На заседании обсудили проблему приграничных территорий, в том числе садоводств, нехватку транспортной и инженерной инфраструктуры, вопросы водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и медицинского обслуживания. На повестке дня также встал вопрос о развитии транспортной инфраструктуры в Кудрово, Мурино, Новом Девяткино. Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Кудрово планируют провести трамвайную линию и открыть станцию метро. 

Власти отметили, что теперь Петербург и Ленобласть - это единая агломерация, партнеры, а не конкуренты. 

Также Piter.TV сообщил о том, что за перемещениями жителей Ленобласти будут следить с помощью мобильных операторов

Фото: vk.com/kudrovo24

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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