Власти Ленобласти будут по телефонам отслеживать, как часто жители ездят в Петербург

Данные используют при переписи населения в 2020, а также для развития транспортной и социальной инфраструктуры.

Власти Ленобласти в скором времени смогут получать данные о перемещении своих жителей между городом и областью с помощью мобильных операторов "большой четверки". Во вторник, 16-го июля, состоялось заседание Координационного совета Петербурга и Ленобласти в сфере социально-экономического развития. Об этом рассказала "Фонтанка.ру".

Зампредседатель правительства Ленобласти Дмитрий Ялов отметил, что сейчас регион планирует закупку, в рамках которой они получат данные от операторов "большой четверки". Власти хотят получать точные цифры по тому, как часто жители области бывают в Петербурге, и сколько людей едет в обратную сторону Их интересует продолжительность нахождения на территории каждой из субъектов, как они перемещаются, как себя ведут. В дальнейшем сведения используют для проведения переписи населения в 2020 году, а также для решения вопросов по развитию транспортной и социальной инфраструктуры.

На данный момент статистика показывает, что на работу в город ездят 170 тысяч человек, в обратном направлении - 22 тысячи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург и Ленобласть получили благодаря ПМЭФ 182 млрд рублей.

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