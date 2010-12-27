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В Кудрово хотят провести трамвайную линию до "Улицы Дыбенко" к 2023 году
Сегодня, 10:46
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nadezhda_sib

В Кудрово хотят провести трамвайную линию до "Улицы Дыбенко" к 2023 году

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Это сделают за счет средств из федерального и регионального бюджета.

Заместитель главы Министерства транспорта Иннокентий Алафинов заявил о том, что в Кудрово решили построить трамвайные пути за счет бюджетных средств. Справиться планируют без помощи частного инвестора. Об этом рассказала "Фонтанка.ру".

Такое решение приняли в конце июня. Кудрово хотят связать со станцией метро "Улица Дыбенко". Для этого понадобится около 5,5 млрд рублей. Работы планируют завершить к 2023 году.

Через какие улицы будет проходить маршрут, пока не решили. Жителям микрорайона предложили три варианта: вдоль Европейского проспекта и Областной улицы, вдоль Центральной и Областной улиц, а также вдоль проспекта Строителей и Областной. Больше всего опрошенных поддержало первый вариант.  Около 2/3 респондентов заявили, что будут пользоваться трамвайной линией. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Обводном канале построят новую "Ленту". Прошлая сгорела. 

Фото: vk.com/kudrovo24

Теги: кудрово, трамвайный путь, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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