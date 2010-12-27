"Лента" откроет в Петербурге новый гипермаркет на месте сгоревшего

Строительство планируют завершить в конце года.

В ноябре-декабре 2019 года "Лента" откроет новый гипермаркет на месте сгоревшего на набережной Обводного канала в Петербурге. Об этом сообщило "ТАСС" с ссылкой на пресс-службу компании.

В феврале начались работы по разбору завалов сгоревшего магазина. Инвестиции в строительство нового гипермаркета "Лента" оценила в 1 млрд рублей.

Пожар произошёл на набережной Обводного канала в ноябре 2018 года. Площадь возгорания составила 4,8 тыс. кв. м, во время горения произошло обрушение кровли на площади 3,2 тыс. кв. м.

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Фото: lenta.com