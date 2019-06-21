Их проверили по 60 критериям.

Роскачество назвало лучшие приложения по доставке еды. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты исследования.

Всего проверили 24 мобильных приложения онлайн-супермаркетов и служб доставки в Google Play и App Store. Их анализировали по 60 критериям, среди которых корректность поиска товаров, фильтрация, информативность карточек, доступность различных вариантов оплаты и так далее.

Наиболее функциональными приложениями онлайн-супермаркетов на iOS оказались "Утконос", OZON и "О"кей", на Android — "Утконос", OZON и "Мой Перекресток". Среди служб доставки на обеих платформах выделили iGooods, "Инстамарт" и golama.

Ранее специалисты Роскачества дали советы по приготовлению окрошки.

Видео: YouTube / Утконос Онлайн-Гипермаркет