Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении к ЕС

По словам главы МИД, в последние годы отношения Армении и ЕС интенсивно и динамично развивались.

Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении страны к Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян на заседании правительства.

По его словам, в последние годы отношения Армении и ЕС интенсивно и динамично развивались. Он подчеркнул, что Еревану оказали содействие в сфере безопасности, направив в республику наблюдателей, а также выразили готовность помочь экономическому развитию. Теперь законопроект будет обсуждаться в парламенте страны.

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Видео: YouTube / NEWS AM