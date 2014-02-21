ВСМ Москва — Петербург увеличит деловую жизнь в агломерациях на 15 20%

Маршрут повысит активность пригородов на 20%.

Создание высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург приведёт к росту деловой активности в пригородах агломераций на 15–20%. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе правительства России.

По данным кабмина, инвестиции в проект окажут заметный мультипликативный эффект: вложение 1 рубля в инфраструктуру даст до 3,5 рубля прироста ВВП в смежных секторах. Также подчёркивается экологическое преимущество — выбросы углекислого газа от движения поездов ВСМ будут до 95% ниже по сравнению с авиа- и автотранспортом.

На тестовом участке магистрали от станции Крюково до станции Новая Тверь продолжаются работы. На строительстве задействованы около 9 тыс. рабочих и более 3 тыс. единиц техники.

