  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На строительство "коричневой" ветки метрополитена Петербурга добавили еще 100 млн рублей
Сегодня, 11:33
137
nadezhda_sib

На строительство "коричневой" ветки метрополитена Петербурга добавили еще 100 млн рублей

0 0

Документ подписал губернатор.

Правительство Петербурга вновь перераспределило средства на строительство метрополитена города. На Красносельско-Калининскую линию дополнительно выделили еще 100 млн рублей. Соответствующее постановление подписал накануне губернатор Александр Беглов.

Изменения будут внесены в Адресную инвестиционную программу на 2020-й год и плановый 2021-2022 годы. Деньги пойдут на проектно-изыскательские работы для будущего продолжения "коричневой" ветки. 

Напомним, новая линия метрополитена будет включать в себя шесть станций: "Обводный канал-2", "Боровая", "Заставская" (Черниговская"), "Броневая", "Путиловская" и "Юго-Западная" ("Казаковская").

Накануне стало известно о том, что Петербургу подарили 65% акций новой компании-метростроителя. Для строительства метро учредили новую компанию "АО "Метрострой Северной Столицы". 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: коричневая ветка, метрополитен, строительство, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии