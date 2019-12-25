На строительство "коричневой" ветки метрополитена Петербурга добавили еще 100 млн рублей

Документ подписал губернатор.

Правительство Петербурга вновь перераспределило средства на строительство метрополитена города. На Красносельско-Калининскую линию дополнительно выделили еще 100 млн рублей. Соответствующее постановление подписал накануне губернатор Александр Беглов.

Изменения будут внесены в Адресную инвестиционную программу на 2020-й год и плановый 2021-2022 годы. Деньги пойдут на проектно-изыскательские работы для будущего продолжения "коричневой" ветки.

Напомним, новая линия метрополитена будет включать в себя шесть станций: "Обводный канал-2", "Боровая", "Заставская" (Черниговская"), "Броневая", "Путиловская" и "Юго-Западная" ("Казаковская").

Накануне стало известно о том, что Петербургу подарили 65% акций новой компании-метростроителя. Для строительства метро учредили новую компанию "АО "Метрострой Северной Столицы".

Фото: Piter.TV