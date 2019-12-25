Петербургу подарили 65% акций новой компании-метростроителя

Власти надеются, что с созданием нового юридического лица проблем со строительством метро больше не будет.

Более половины акций АО "Метрострой Северной Столицы" безвозмездно передали в собственность Петербурга. Соответствующее соглашение 14-го декабря подписали губернатор Александр Беглов и президент-председатель Правления Банка ВТБ Андрей Костин, сообщила пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что это позволит сохранить трудовые ресурсы и производственную базу, а также продолжить строительство метро. Город обязуется "сделать все", чтобы компания могла исполнять госконтракты по проектированию и строительству метрополитена ускоренными темпами.

Компания АО "Метрострой Северной столицы" была учреждена в октябре 2020-го года банком ВТБ. Организацию учредили в связи с тем, что нынешний метростроитель "Метрострой" находится в предбанкротном состоянии. Там город имеет всего 25% активов, рассказал губернатор на встрече с президентом РФ.

Фото: Piter.TV