Беглов рассказал Путину о решении проблемы со строительством метро при банкростве "Метростроя"

Стройка практически не останавливалась.

Петербург начинает "новый лист" в строительстве метро Петербурга. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на встрече с Владимиром Путиным. Дело в том, что банк ВТБ профинансирует строительство: главный акционер в лице "Метростроя" находится в предбанкротном состоянии.

Город владеет всего 25% активов. Петербург нашел выход из ситуации. Совместно с банком будет создано акционерное общество, 65% акций которого банк передаст Северной столице.

Это большая поддержка, потому что очень тяжело: там большие долги, и самое страшное – обанкротить. Мы находимся в таком состоянии: и нужно банкротить, и банкротить нельзя, потому что нельзя остановить стройку. доложил Беглов.

В середине октября банк учредил предприятие, которое будет заниматься строительством метрополитена и железных дорог.

Также Беглов сообщил Путину о "сложной" ситуации с коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.TV