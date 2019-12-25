ВТБ учредило дочернее предприятие "Метрострой Северной столицы"

Основной деятельностью новой "дочки" станет работа в строительстве метрополитена и железных дорог.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что в Петербурге группа ВТБ учредило дочернее предприятие АО "Метрострой Северной столицы". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка.

В банке заявили, что компания заинтересована в крупных проектах, которые будут связаны с инфраструктурой города. Отмечается, что в настоящий момент у компании нет конкретных проектов.

Эксперты предполагают, что исходя из названия основной деятельностью ВТБ станет работа в строительстве метрополитена и железных дорог.

Ранее мы сообщали о том, что петербургских волонтеров чаще всего просят привезти хлеб и кефир.

Фото:Piter.TV