Новый "Метрострой" зарегистрировали в Петербурге

Новую компанию создали с целью участия в проектах по развитию городской инфраструктуры.

Стало известно, что в Петербурге учреждено новое предприятие АО "Метрострой северной столицы". Об этом стало известно 13 октября из сообщения "Интерфакса".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанию учредило ООО "ВТБ Девелопмент" (входит в группу ВТБ). Пресс-служба банка в комментарии изданию отметила, что компания создана с целью участия в проектах по развитию инфраструктуры Петербурга.

Компанию зарегистрировали 12 октября в Петербурге. Основной вид деятельности – строительство железных дорог и метро. Возглавляет компанию Александр Романов, который задействован в руководстве еще одной структуры ВТБ — ООО "Транспортные концессии (Саха)".

Ранее мы сообщали о том, что бывший вице-губернатор Петербурга приобрел акции "Стройтрансгаза".

Советником генерального директора АО "Стройтрансгаз" назначен Вадим Александров, многолетний глава петербургской компании "Метрострой". Основной целью создания компании под названием "Метротранстрой" стало устранение монополии "Метростроя" на работы по строительству метро в Северной столице. Основало предприятие АО "Стройтрансгаз" бизнесмена Геннадия Тимченко.

Фото: Piter.tv