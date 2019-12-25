У "Метростроя" в Петербурге теперь есть конкурент

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена компания "Метротрансстрой".

У компании "Метрострой" в Петербурге появился конкурент. АО "Стройтрансгаз" миллиардера Геннадия Тимченко создала в Северной столице АО "Метротранстрой". Это следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Основной целью создания "Метротранстрой" стало устранение монополии "Метростроя" на работы по строительству метро в Северной столице. Новую компанию уже включили в Единый государственный реестр юридических лиц в Петербурге. Уставной капитал предприятия составляет 100 тысяч рублей. Директором АО "Метротранстрой" стал Виктор Ерошенко.

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