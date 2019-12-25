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Козин займет место начальника метро с 4 августа
Сегодня, 19:40
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smirenny

Козин займет место начальника метро с 4 августа

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Приказ подписали вечером сегодня.

Спустя несколько часов после того, как появилась информация о возможном уходе с поста начальника метрополитена Владимир Гарюгин после 30-летней службы, стало известно, что и.о. главы ГУПа приступит к обязанностям с 4 августа. 

Как сообщила "Фонтанка", соответствующий приказ подписали 3 августа вечером. Владимира Гарюгина освобождают от должности. С чем связано такое решение, не уточняют. 

Напомним, что бессменный начальник петербургского метрополитена может уйти с поста.

Фото: pixabay

Теги: евгений козин, метрополитен, начальник метрополитена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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