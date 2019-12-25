Бессменный начальник петербургского метрополитена может уйти с поста

Владимир Гарюгин занимает пост с 1990 года.

Как стало известно в понедельник, 3 августа, начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин может покинуть пост на этой неделе. Об этом сообщила "Фонтанка".

Место начальника займет первый заместитель Евгений Козин. Назначение должно произойти до конца недели. В апреле этого года Владимиру Гарюгину исполнилось 70 лет, 30 из которых он был начальником сначала ленинградского метрополитена, а затем петербургского.

Владимир Гарбгин советский и российский хозяйственный деятель, Почётный железнодорожник, член Общественного совета Санкт-Петербурга, член Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Также является обладателем нескольких орденов, в том числе получил звание почетного гражданина города.

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